Frener mit einer „kleinen“ Kampfansage fürs Finale

„Spaß haben und nicht stürzen“

Und das auf einem Kurs, die alles andere als einfach ist. „Es hat immer noch geregnet und von den Elite-Herren sind riesige Löcher in der Strecke“, erzählte die Schülerin des Sprtgymnasiums Dornbirn, die zuletzt in Loudenville (Fra) als Zweite ihren dritten Podestplatz im Weltcup einfahren konnte. Die Marschroute für das Finale am Samstag (11.45 Uhr) ist klar. „Für mich geht es darum Spaß zu haben und nicht zu stürzen“, erklärte Lina, die sich ihren zweiten Sieg nach Loudenville 2025 holen könnte.