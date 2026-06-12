Millionenpleite mit einigen Fragezeichen

Im Zentrum des Prozesses am Landesgericht Feldkirch ging es um die Frage, ob die Buchhaltung der 2015 gegründeten GmbH ordnungsgemäß geführt oder ob bei den Einnahmen und Ausgaben so getrickst worden war, dass eine absehbare Pleite nicht nachweisbar war. In seiner Einvernahme gab der 51-jährige Angeklagte an, für bauliche Agenden und Kunden zuständig gewesen zu sein. In sein Aufgabengebiet seien auch Rechnungskontrolle und später Projektkalkulation gefallen. Nach dem Ausscheiden der beiden anderen Investoren als Geschäftsführer im Jahr 2021 sei er zwar alleiniger Geschäftsführer gewesen, dennoch habe man weiterhin als „Dreiergespann“ Liquiditätsberechnungen getätigt. Zudem sei er bei der Bank nie alleine zeichnungsberechtigt gewesen.