Menschenskind, quo vadis?

Die Brutalität untereinander nimmt zu

Mit „human (Ich bin Mensch)“ wirft Gruber seine Darsteller einem Angstmonster zum Fraß vor, das wir alle tagtäglich über unsere Handys nähren: „Bin ich okay?“ Mal schauen, was die K. I. dazu meint… Entsprechend ist die Brutalität in dieser Inszenierung vielleicht noch ein wenig entgrenzter, die Übergriffe auf die Kollegen noch ein wenig drastischer. So lässt Benjamin die schwangere Isabella halbnackt wie einen Hund auf allen vieren auf der Bühne herumrennen. Für einen guten Zweck. Es wird mitgefilmt, um das Crowdfunding in die Gänge zu bringen, denn Isabella ist schon im sechsten Monat – und hat kein Geld. Obszön? Da geht noch mehr.