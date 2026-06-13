Wegweisendes Ländle-Derby in der Bundesliga

Im unteren Playoff der Tennis-Bundesliga kommt es heute zum großen Ländle-Derby zwischen dem TC Dornbirn und dem TC Hard. Und da zählt für die Lokalrivalen jeder Punkt im Abstiegskampf. Beide Vereine hoffen auf viele Zuschauer – Terminkollisionen bereiten da aber Probleme.
Ländle-Derby in der Bundesliga! Im unteren Playoff geht es heute (11) heiß her, die Tennis-Asse aus Dornbirn empfangen die punktgleichen Lokalrivalen aus Hard. „Es werden ganz sicher packende Partien“, freut sich TC Hard-Obmann Benjamin Huber auf das Duell mit den Messestädtern, „viele davon auf Augenhöhe. Wir werden stark auflaufen, das kann ich jetzt schon sagen.“ Denn das Duell mit dem Lokalrivalen könnte langfristig ein ziemlich wichtiges werden im Abstiegskampf. Drei Runden vor Saisonende zählt jeder Punkt. „Mit einem Sieg wäre natürlich ein guter Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht“, weiß Huber. Auf Joel Schwärzler müssen die Harder aber erneut verzichten. „Er ist schon in der Vorbereitung für Wimbledon, das ist verständlich.“
Hoffen auf Fans
Auf den Zuschauerandrang schauen beide Vereine hoffnungsvoll. „Dornbirn-Obmann Johannes Ölz und ich haben einen Fanaufruf gestartet“, sagt Huber. Denn selbstverständlich wird es nicht sein, dass sich viele Zuschauer auf der Anlage des TC Dornbirn einfinden können – wegen Terminkollisionen. „Im Land wird heute auch überall Meisterschaft gespielt. Das ist wirklich sehr schade, dass es da zu Überschneidungen kommt“, bedauert der Harder Obmann, „es wäre wirklich unser großer Wunsch, dass das in Zukunft anders geregelt werden kann.“
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