Wegweisendes Ländle-Derby in der Bundesliga

Ländle-Derby in der Bundesliga! Im unteren Playoff geht es heute (11) heiß her, die Tennis-Asse aus Dornbirn empfangen die punktgleichen Lokalrivalen aus Hard. „Es werden ganz sicher packende Partien“, freut sich TC Hard-Obmann Benjamin Huber auf das Duell mit den Messestädtern, „viele davon auf Augenhöhe. Wir werden stark auflaufen, das kann ich jetzt schon sagen.“ Denn das Duell mit dem Lokalrivalen könnte langfristig ein ziemlich wichtiges werden im Abstiegskampf. Drei Runden vor Saisonende zählt jeder Punkt. „Mit einem Sieg wäre natürlich ein guter Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht“, weiß Huber. Auf Joel Schwärzler müssen die Harder aber erneut verzichten. „Er ist schon in der Vorbereitung für Wimbledon, das ist verständlich.“