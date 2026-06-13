„Rotes Haus“: Geheimtipp, getarnt als Wahrzeichen

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal fanden Piefke und Fatso Einlass im legendären „Roten Haus“ in Dornbirn – und waren begeistert.
Es gibt ein Schild zum Restaurant auf der Autobahn. Richtig gelesen, an der A14 findet sich in jegliche Richtung eine braune Tafel, die – wie in Österreich so üblich – Kulturelles erahnen lässt. In diesem Falle weist sie auf das „Rote Haus“ in Dornbirn hin.
Seit 1639 steht das Bauwerk inmitten von Dornbirn. Ich selbst wandle seit gut 30 Jahren (zugegebenermaßen nicht die größte Schnittmenge) in Vorarlberg und habe es bis vor Kurzem noch nicht geschafft, mich kulinarisch mit dem „Roten Haus“ zu befassen. Und das zu Unrecht.
Wir betraten also das historische Gemäuer und zu unserer Überraschung fanden wir es im Inneren noch faszinierender, als es die rote Holzbalkenfassade ohnehin schon vermuten lässt. Tolle Stuben, antike Schränke, geschichtsgeschwängerte Dielen und Decken. Unsere Speisenauswahl? Hirschrücken, Wiener Schnitzel, veganes (!) Beuschel, Saibling auf gebeiztem Spargel und hausgemachtes italienisches Eis.
Wie das war? Sagen wir mal so: Die Jus des Wildgerichts suchte ihresgleichen, das Wiener war so schön souffliert, dass es fast schmerzte, die Panier zu verzehren, der Semmelknödel auf den angenehm-säuerlichen Linsen und Waldpilzen des veganen Beuschels war luftig und die Spargelvorspeise stimmig. Und das zu moderaten Preisen. Merci!
Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4,5/5
Gesamteindruck: 4,5/5
Website: Rotes Haus, Dornbirn
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.