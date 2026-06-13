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„Oanen in dr Krone“

„Rotes Haus“: Geheimtipp, getarnt als Wahrzeichen

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13.06.2026 08:25
Der Hirschrücken bestach vor allem durch die famose Jus.
Der Hirschrücken bestach vor allem durch die famose Jus.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal fanden Piefke und Fatso Einlass im legendären „Roten Haus“ in Dornbirn – und waren begeistert. 

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Es gibt ein Schild zum Restaurant auf der Autobahn. Richtig gelesen, an der A14 findet sich in jegliche Richtung eine braune Tafel, die – wie in Österreich so üblich – Kulturelles erahnen lässt. In diesem Falle weist sie auf das „Rote Haus“ in Dornbirn hin.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Seit 1639 steht das Bauwerk inmitten von Dornbirn. Ich selbst wandle seit gut 30 Jahren (zugegebenermaßen nicht die größte Schnittmenge) in Vorarlberg und habe es bis vor Kurzem noch nicht geschafft, mich kulinarisch mit dem „Roten Haus“ zu befassen. Und das zu Unrecht.

Das vegane Beuschel überzeugte durch die feine Abstimmung und Textur.
Das vegane Beuschel überzeugte durch die feine Abstimmung und Textur.(Bild: huppmann bros.)

Wir betraten also das historische Gemäuer und zu unserer Überraschung fanden wir es im Inneren noch faszinierender, als es die rote Holzbalkenfassade ohnehin schon vermuten lässt. Tolle Stuben, antike Schränke, geschichtsgeschwängerte Dielen und Decken. Unsere Speisenauswahl? Hirschrücken, Wiener Schnitzel, veganes (!) Beuschel, Saibling auf gebeiztem Spargel und hausgemachtes italienisches Eis.

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Wie das war? Sagen wir mal so: Die Jus des Wildgerichts suchte ihresgleichen, das Wiener war so schön souffliert, dass es fast schmerzte, die Panier zu verzehren, der Semmelknödel auf den angenehm-säuerlichen Linsen und Waldpilzen des veganen Beuschels war luftig und die Spargelvorspeise stimmig. Und das zu moderaten Preisen. Merci!

Unsere Bewertung

Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4,5/5

Gesamteindruck: 4,5/5

Website: Rotes Haus, Dornbirn

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