Warum dieser Politiker jetzt Geschichte schreibt

Es ist ein Novum im Vorarlberger Landtag, denn bisher stand noch kein Klubobmann gleichzeitig einer Gemeinde vor. „Die beiden Ämter sind auch in Vorarlberg vereinbar“, erklärt Manfred Vogt. Bisher gebe es aber nur in Tirol und Niederösterreich Kollegen, die beides meistern. Freilich werde er als Klubobmann mehr Zeit im Landhaus zubringen und einige koordinatorische Aufgaben übernehmen. „Mir ist schon bewusst, dass intensive Zeiten auf mich zukommen, aber Übersaxen liegt mir einfach am Herzen“, sagt der 37-jährige Familienvater.