Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Historischer Doppeljob

Warum dieser Politiker jetzt Geschichte schreibt

Vorarlberg
12.06.2026 17:55
Seine Heimatgemeinde Übersaxen will Manfred Vogt trotz der neuen Mammutaufgabe im Landhaus auf ...
Seine Heimatgemeinde Übersaxen will Manfred Vogt trotz der neuen Mammutaufgabe im Landhaus auf keinen Fall im Stich lassen.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das gab es im Vorarlberger Landtag noch nie: Mit dem 37-jährigen Manfred Vogt (FPÖ) übernimmt erstmals ein amtierender Bürgermeister den Posten des Klubobmanns. Damit wagt der Politiker einen in Vorarlberg bislang einmaligen Spagat zwischen Gemeindebasis und Landespolitik, der seinen Terminkalender ordentlich beanspruchen wird. 

0 Kommentare

Es ist ein Novum im Vorarlberger Landtag, denn bisher stand noch kein Klubobmann gleichzeitig einer Gemeinde vor. „Die beiden Ämter sind auch in Vorarlberg vereinbar“, erklärt Manfred Vogt. Bisher gebe es aber nur in Tirol und Niederösterreich Kollegen, die beides meistern. Freilich werde er als Klubobmann mehr Zeit im Landhaus zubringen und einige koordinatorische Aufgaben übernehmen. „Mir ist schon bewusst, dass intensive Zeiten auf mich zukommen, aber Übersaxen liegt mir einfach am Herzen“, sagt der 37-jährige Familienvater.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
12.06.2026 17:55
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 14°
Symbol starker Regen
Bludenz
11° / 15°
Symbol Regen
Dornbirn
13° / 16°
Symbol starker Regen
Feldkirch
12° / 16°
Symbol Regen

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
207.903 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
106.761 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
78.866 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2436 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1486 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
964 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Vorarlberg
Ballabio vor Stüssi
Das „Team Vorarlberg“ schlägt in Polen doppelt zu
Krone Plus Logo
Historischer Doppeljob
Warum dieser Politiker jetzt Geschichte schreibt
Firmenchef vor Gericht
Millionenpleite mit einigen Fragezeichen
2,5 Mio. Euro Schulden
Blumenhändler „Rosen Waibel“ meldet Insolvenz an
Kein Kiwi für Hirscher
Endlich! Geheimnis um neue Ski-„Rebellin“ gelüftet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf