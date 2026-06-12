Das „Team Vorarlberg“ schlägt in Polen doppelt zu

Bärenstarker Auftritt der Vorarlberg Continental-Equipe bei der Malopolska-Tour. Auf der ersten Etappe über 133,2 Kilometer von Wieliczka nach Chelm feierte der Ländle-Rennstall durch den Italienerin Giacomo Ballabio und den Schweizer Colin Stüssi gleich einen Doppelsieg.
Der 33-jährige Stüssi hatte bereits am Donnerstag beim 1,4 Kilometer langen Prolog in Krakau aufgezeigt und Platz zwei geholt. Auf den tschechischen Tagessieger Alberto Monti fehlten dem Routinier gerade einmal 54 Hundertstelsekunden. Mit Ballabio und Dominik Röber auf den Rängen sechs und acht waren zudem zwei weitere „Team Vorlarlberg“-Profis in den Top-10 gelandet.
Tagessieg und doppelte Gesamtführung
Auf dem Freitagsteilstück bewiesen Stüssi und Ballabio dann noch eindrucksvoller ihre Stärke. Am Ende durfte der 28-jährige Italiener über seinen ersten Sieg im Trikot der Equipe von Mastermind Thomas Kofler jubeln und Stüssi sicherte sich erneut Rang zwei. Dank der Zeitbonifikationen übernahm Ballabio auch die Gesamtführung und liegt dort nun exakt eine Sekunde vor Stüssi. Der drittplatzierte Monti hat bereits 14 Sekunden Rückstand. Zudem führt das „Team Vorarlberg“ auch weiterhin in der Mannschaftswertung.
Tour endet am Sonntag mit Bergankunft
Am Samstag geht es auf der zweiten Etappe von Wadowice über 134,3 Kilometer mit zwei Bergwertungen nach Nowy Targ, ehe am Sonntag zum Abschluss die Königsetappe von Rabka-Zdroj nach Przehyba wartet, wo die Rundfahrt mit einer Bergankunft auf über 1000 Metern zu Ende geht.
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