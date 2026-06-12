Das „Team Vorarlberg“ schlägt in Polen doppelt zu

Tagessieg und doppelte Gesamtführung

Auf dem Freitagsteilstück bewiesen Stüssi und Ballabio dann noch eindrucksvoller ihre Stärke. Am Ende durfte der 28-jährige Italiener über seinen ersten Sieg im Trikot der Equipe von Mastermind Thomas Kofler jubeln und Stüssi sicherte sich erneut Rang zwei. Dank der Zeitbonifikationen übernahm Ballabio auch die Gesamtführung und liegt dort nun exakt eine Sekunde vor Stüssi. Der drittplatzierte Monti hat bereits 14 Sekunden Rückstand. Zudem führt das „Team Vorarlberg“ auch weiterhin in der Mannschaftswertung.