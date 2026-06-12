Blumenhändler „Rosen Waibel“ meldet Insolvenz an

Unternehmen soll mit Sanierungsplan weiterlaufen

Die Geschäftsführung strebt eine Fortführung des Unternehmens an und will die bestehenden Arbeitsplätze erhalten. Zu diesem Zweck soll den Gläubigern ein Sanierungsplan vorgelegt werden. Dieser sieht konkret vor, dass die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent auf ihre offenen Forderungen erhalten. Die Auszahlung dieser Summe soll über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Annahme des Plans erfolgen. Die Zustimmung der Gläubigermehrheit ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung.