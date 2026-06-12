Endlich! Geheimnis um neue Ski-„Rebellin“ gelüftet

„Alice Robinson ist von ihrer Risikobereitschaft und ihrer Attacke bei den Rennen eine geniale Athletin. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihr bei Head zum nächsten Schritt verhelfen können“, erklärt Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber. „Es ist wirklich eine große Freude, eine Athletin wie sie im Team zu haben. Sie hat in der vergangenen Saison in zwei Disziplinen, im Super-G und im Riesenslalom, um die Kugel gekämpft. Und das muss jetzt auch klar unser erklärtes Ziel sein. Sie ist noch eine relativ junge Athletin. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Saisonen mit ihr erfolgreich umsetzen können.“