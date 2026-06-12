Endlich! Geheimnis um neue Ski-„Rebellin“ gelüftet

Vor wenigen Tagen hatte Marcel Hirschers Skifirma mit einem Instagram-Posting zu einem potenziellen Neuzugang für Verwirrung in der Skiwelt gesorgt. Seit Freitag ist nun zumindest klar, wer in der kommenden WM-Saison sicherlich nicht auf Van Deer-Latten abfahren wird.
In den vergangenen Tagen herrschte im Skizirkus einige Verwirrung. Grund dafür: Ein Instagram-Post von Marcel Hirschers Skifirma Van Deer, auf dem eine blonde junge Frau, die am Gelände des Salzburger Flughafens vor einem P51 „Mustang“-Fighter aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen war. Der Text dazu: „Auf zum nächsten Abenteuer. Immer stilvoll.“
Die meisten Follower waren davon überzeugt, dass es sich dabei um einen weiteren prominenten Zugang in Hirschers Damenteam – nach US-Lady Paula Moltzan – handelt. Die Namen, die kursierten: Alice Robinson (Nzl) und Lara Colturi (Alb).
Vorarlberger Skihersteller postet Video
Umso größer wurde die Verwirrung, als der Vorarlberger Skihersteller Head am Donnerstag ein Video auf Instagram postete, dass ebenfalls eine junge Dame zeigt. Blond. Das Gesicht nicht zu erkennen, sehr wohl aber die Head-Skier im Hintergrund.
Dazu der Hinweis: „A new rebel is about to enter the game“ – „Ein neuer Rebell steht kurz davor, das Spiel zu betreten“. Auch hier tauchten die Namen Colturi und Robinson wieder auf, zusätzlich auch noch jener der tschechischen Super-G-Olympiasiegerin von 2018, Ester Ledecka.
Bärenstarke Truppe
Am Freitagnachmittag um Punkt 15 Uhr wurde das Geheimnis dann gelüftet: Die 24-jährige Alice Robinson, die in ihrer Karriere bereits sieben Weltcuprennen gewinnen und sich in Saalbach WM-Silber im Riesentorlauf holen konnte, fährt zukünftig nicht auf Van Deer ab. Stattdessen wird der „Ski-Kiwi“ ab sofort Teamkollegin von Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Franjo von Allmen, Vincent Kriechmayr und Co. und schließt sich den „Head Worldcup Rebels“ an.
„Alice Robinson ist von ihrer Risikobereitschaft und ihrer Attacke bei den Rennen eine geniale Athletin. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihr bei Head zum nächsten Schritt verhelfen können“, erklärt Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber. „Es ist wirklich eine große Freude, eine Athletin wie sie im Team zu haben. Sie hat in der vergangenen Saison in zwei Disziplinen, im Super-G und im Riesenslalom, um die Kugel gekämpft. Und das muss jetzt auch klar unser erklärtes Ziel sein. Sie ist noch eine relativ junge Athletin. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Saisonen mit ihr erfolgreich umsetzen können.“
„Ich bin dankbar für diese Chance und hochmotiviert“
„Ich freue mich riesig, jetzt bei Head zu sein und dieses neue Kapitel gemeinsam mit Head anzugehen“, so Alice Robinson. „Head blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte im Skirennsport zurück und steht seit jeher für Erfolge auf allerhöchstem Niveau. Ich bin dankbar für diese Chance, gespannt auf die Zukunft und hochmotiviert, mit diesem großartigen Team zusammenzuarbeiten.“
Van Deer-Posting weiter rätselhaft
Offen ist damit nur noch: Wer ist die Frau auf dem Bild von Van Deer? Denn auch im Falle von Lara Colturi halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die 19-Jährige bei Head ein Thema ist...
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