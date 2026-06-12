Vom grünen Balkon der Stadt zur Klangraststätte

Die Mücken-Händelwurz gehört zur Familie der Orchideen und zählt zu den auffälligsten Wildorchideen Europas. Sie besiedelt nährstoffarme Wiesen, Magerrasen, lichte Wälder sowie Feucht- und Bergwiesen und ist von den Tallagen bis in alpine Höhen anzutreffen. Die Pflanze erreicht meist eine Höhe von 20 bis 60 Zentimetern und bildet einen schlanken Stängel mit schmalen, lanzettlichen Blättern. Besonders charakteristisch ist der dichte, kerzenförmige Blütenstand aus zahlreichen rosafarbenen bis purpurroten Einzelblüten. Ihre Blütezeit reicht je nach Höhenlage von Mai bis August. Die stark duftenden Blüten verströmen vor allem in den Abendstunden einen süßlichen, nelkenartigen Duft, der Nachtfalter und andere Insekten anlockt. Jede Blüte besitzt einen langen Sporn, in dem sich Nektar befindet. Die Bestäubung erfolgt hauptsächlich durch Falter mit langen Saugrüsseln. Der wissenschaftliche Artname „Gymnadenia conopsea“ leitet sich vom griechischen Wort für Mücke ab und verweist auf die Form der Blüte, die an eine kleine Mücke erinnern soll. Wie viele Orchideen ist auch die Mücken-Händelwurz auf eine Symbiose mit Bodenpilzen angewiesen. Die winzigen Samen enthalten kaum Nährstoffe und können nur keimen, wenn sie von geeigneten Pilzen unterstützt werden. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, die Düngung von Magerwiesen und die Aufgabe traditioneller Bewirtschaftungsformen sind viele ihrer Lebensräume zurückgegangen.