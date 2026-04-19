Wie starke Frauen im Ländle durchstarten können

Schon früh am Morgen steht Brankica im Supermarkt, räumt Regale ein und hilft Kunden. Vor wenigen Monaten war das noch undenkbar. „Ohne Deutsch ist alles schwierig“, sagt sie. Brankica flüchtete mit ihrer Familie aus dem von Korruption geplagten Nordmazedonien nach Vorarlberg. Sie sprach kein Wort Deutsch und fühlte sich orientierungslos. Dann fand sie zur „Aqua Mühle“ in Frastanz und dem Projekt „Frauen Power“.