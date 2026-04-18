„Wüste“ mit U-Bahn: So geht es in Aspern weiter

Das einstige Flugfeld in Aspern ist das größte Stadtentwicklungsgebiet Wiens. Ein Gutteil ist dort noch unbebaut. Nach einigen Jahren Stillstand bewegen sich jetzt wieder die Kräne. Jetzt geht es zaghaft weiter. Die „Krone“ sah sich vor Ort um.
Sie gilt als das Vorzeigeprojekt der Stadt schlechthin in Bezug auf Stadtentwicklung – die Seestadt Aspern in der Donaustadt. Eine eigene Stadt in der Stadt. Auf 240 Hektar Grundfläche entsteht hier Wohnraum für über 25.000 Menschen sowie 20.000 Arbeitsplätze. Damit ist es eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Vor Jahrzehnten geplant und noch lange nicht fertig.
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