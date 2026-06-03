TV-Experte in Polen: Das plant Robert Lewandowski

Er war vierfacher österreichischer Meister, Torschützenkönig im Jahr 2001 und ist heute als TV-Experte für das polnische Fernsehen im Einsatz. Am Rande des Legenden-Turniers der Caritas Käfigleague spricht Radoslav Gilewicz über die Zukunft von Robert Lewandowski und Österreichs Nationalteam.