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Gilewicz im Interview

TV-Experte in Polen: Das plant Robert Lewandowski

Fußball International
03.06.2026 12:47
(Bild: Krone KREATIV/krone.at, GEPA Pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er war vierfacher österreichischer Meister, Torschützenkönig im Jahr 2001 und ist heute als TV-Experte für das polnische Fernsehen im Einsatz. Am Rande des Legenden-Turniers der Caritas Käfigleague spricht Radoslav Gilewicz über die Zukunft von Robert Lewandowski und Österreichs Nationalteam.

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