Jetzt ist‘s fix: Brenner übernimmt bei SW Bregenz

Was die „Krone“ bereits berichtet hatte, ist jetzt offiziell: Martin Brenner wird neuer Trainer von Fußball-Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, erhielt der 40-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. Brenner folgt somit Andreas Heraf, von dem sich die Bregenzer im Mai getrennt hatten, nach und soll den Umbruch im Team leiten. Unterstützung kommt zudem aus Japan. Die Vorarlberger verkündeten am Mittwoch auch eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Verein Tochigi City FC.