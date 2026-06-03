Jetzt ist‘s fix: Brenner übernimmt bei SW Bregenz

Was die „Krone“ bereits berichtet hatte, ist jetzt offiziell: Martin Brenner wird neuer Trainer von Fußball-Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, erhielt der 40-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. Brenner folgt somit Andreas Heraf, von dem sich die Bregenzer im Mai getrennt hatten, nach und soll den Umbruch im Team leiten. Unterstützung kommt zudem aus Japan. Die Vorarlberger verkündeten am Mittwoch auch eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Verein Tochigi City FC.
Hinter dem Verein steht das Industrieunternehmen Nippon Rika, dessen Geschäftsführer Takashi Okuri auch bei Tochigi City das Sagen hat. Nach Angaben der Japaner auf deren Klub-Webseite wird Nippon Rika in Schwarz-Weiß investieren, Okuri soll demnach eine Führungsrolle bei den Bregenzern übernehmen.
Tochigi City hatte 2023 noch fünftklassig gespielt und ist seitdem mehrfach aufgestiegen. Im Vorjahr gelang der Sprung in die zweite Liga. Gemeinsam hat man mit den Bregenzern die Vereinsfarben Schwarz und Weiß. Beide Klubs wollen mit der Zusammenarbeit „den sportlichen, organisatorischen und kulturellen Austausch“ fördern und „neue Perspektiven“ entwickeln. Geplant sind der regelmäßige Austausch auf Management-, Trainer- und Nachwuchsebene, wie es in einer SW-Bregenz-Aussendung heißt.
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