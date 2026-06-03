Wer soll Baumgartner im ÖFB-Team ersetzen?

Wer kann „Baumi“ ersetzen?

Wer sollte Ihrer Meinung nach als Ersatz für Christoph Baumgartner nachnominiert werden und warum? Welche konkreten Spieler schweben Ihnen hier vor? Ist Baumgartner überhaupt ersetzbar im Team oder muss vielleicht sogar die grundsätzliche Strategie überdacht werden?



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