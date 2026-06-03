Wer soll Baumgartner im ÖFB-Team ersetzen?

Diese Hiobsbotschaft ist ein schwerer Schlag für die ÖFB-Elf: Mit Christoph Baumgartner muss das Team leider auf einen absoluten Leistungsträger verletzungsbedingt verzichten. Doch wer kann und soll ihn bei der Weltmeisterschaft ersetzen? Diskutieren Sie mit!
Nachdem er sich während der Aufwärmphase vor dem Testspiel gegen Tunesien verletzt hatte, bestand anfangs noch Hoffnung. Diese hat sich aber nach einer MRT-Untersuchung in Luft aufgelöst. Eine Verletzung der Muskulatur zwingt Österreichs Nummer 19 zum WM-Verzicht. Das bringt nicht nur Trainer Ralf Rangnick zum Grübeln und sorgt kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft für weitere Anspannung.
Wer kann „Baumi“ ersetzen?
Wer sollte Ihrer Meinung nach als Ersatz für Christoph Baumgartner nachnominiert werden und warum? Welche konkreten Spieler schweben Ihnen hier vor? Ist Baumgartner überhaupt ersetzbar im Team oder muss vielleicht sogar die grundsätzliche Strategie überdacht werden?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!
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