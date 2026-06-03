Aufsteiger klärt die Zukunft seines Torhüter-Trios

Bei Aufsteiger Austria Lustenau wird weiterhin eifrig am Kader für die Bundesligarückkehr gebastelt. Nun haben die Grün-Weißen Klarheit auf der Torhüterposition geschaffen. Eine Entscheidung, die man auch bei Austria Salzburg mit Argusaugen beobachtet hat.
Neben Einesertormann Domenik Schierl bleiben auch Phillip Böhm und Frederic Flatz über den Sommer hinaus am Rhein. Zudem verlängerte Simon Nesler-Täubl seinen Vertrag bei der Austria. Der 21-Jährige wird aber wie schon im vergangenen Jahr als Leihspieler beim SV Austria Salzburg weitere Spielpraxis sammeln.
Wichtige Rolle
Phillip Böhm wechselte letzten Juli von Dynamo Dresden nach Lustenau und stand seither für Grün-Weiß in zwei ÖFB-Cup-Partien zwischen den Pfosten. Frederic Flatz kehrte 2024 von der Akademie Vorarlberg zu seinem Stammverein zurück. In der Spielzeit 2025/26 hütete er insgesamt zwölfmal das Tor der Amateure in der Eliteliga Vorarlberg. Beide spielten während der Aufstiegssaison nicht nur auf dem Platz, sondern auch innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle.
Salzburger Austria darf sich freuen
Mit Simon Nesler-Täubl hat die Austria zudem einen weiteren jungen Schlussmann aus dem Ländle an sich gebunden. Der 21-Jährige wird aber auch in der kommenden Saison per Leihe für Austria Salzburg in der zweiten Liga auflaufen und soll dort seine starke Entwicklung der vergangenen Monate fortsetzen.
Glücklicher Sportchef
„Wir sind sehr glücklich, dass wir auf der Torhüterposition Kontinuität schaffen konnten. Phillip und Frederic haben sich in der vergangenen Saison bestens eingebracht und einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft geleistet“, sagt Lustenaus Sportchef Dieter Alge. „Auch Simon hat seine Qualitäten bei Austria Salzburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die weitere Leihe ist für seine Entwicklung der richtige Schritt, gleichzeitig freuen wir uns, ihn weiterhin an die Austria gebunden zu haben.“
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