Aufsteiger klärt die Zukunft seines Torhüter-Trios

Glücklicher Sportchef

„Wir sind sehr glücklich, dass wir auf der Torhüterposition Kontinuität schaffen konnten. Phillip und Frederic haben sich in der vergangenen Saison bestens eingebracht und einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft geleistet“, sagt Lustenaus Sportchef Dieter Alge. „Auch Simon hat seine Qualitäten bei Austria Salzburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die weitere Leihe ist für seine Entwicklung der richtige Schritt, gleichzeitig freuen wir uns, ihn weiterhin an die Austria gebunden zu haben.“