Bitcoin stabilisiert sich nach jüngstem Kursrutsch

Signalwirkung entscheidend

Die Transaktion im Wert von 2,5 Millionen Dollar (2,15 Millionen Euro) war der erste Verkauf seit 2022. Das ist im Vergleich zur Marktkapitalisierung des Bitcoin von mehr als 1,3 Billionen Dollar sehr wenig, erwischte aber die Investoren auf dem falschen Fuß. Für Anleger sei dies eine Hiobsbotschaft in einer ohnehin fragilen Marktphase, bestehend aus Inflations-, Zins- und geopolitischen Sorgen gewesen, hatte Analyst Timo Emden von Emden Research am Dienstag in einem Marktkommentar dazu geschrieben. Entscheidend sei die Signalwirkung und nicht die Größe des Verkaufs. „Gerade in einem nervösen Marktumfeld können derartige Nachrichten die Risikoaversion der Anleger verstärken.“