„Maschendrahtzaun”-Star Regina Zindler verstorben

Vom Nachbarschaftsstreit zur TV-Kultfigur

Bekanntheit auch in Österreich erlangte Regina Zindler im Jahr 1999 durch ihren Auftritt in der Gerichtsshow „Richterin Barbara Salesch“. Dort stritt sie mit ihrem damaligen Nachbarn um einen Busch, der nahe an ihrem Grundstückszaun wuchs. Während der Sendung sprach sie das Wort „Maschendrahtzaun“ in ihrem markanten sächsischen Dialekt aus – ein Moment, der Fernsehgeschichte schreiben sollte.