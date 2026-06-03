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Trauer um TV-Kultfigur

„Maschendrahtzaun”-Star Regina Zindler verstorben

Society International
03.06.2026 13:34
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit nur einem Fernsehauftritt schrieb sie deutsche Popkultur-Geschichte. Regina Zindler, die durch den legendären „Maschendrahtzaun“-Streit bekannt wurde, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Die gebürtige Sächsin erlag nach Angaben aus ihrem Umfeld einer schweren Krebserkrankung.

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Wie nun bekannt wurde, verstarb Regina Zindler bereits am 5. Mai in ihrer Heimatstadt Zwickau. Die Beisetzung fand wenige Wochen später auf dem Hauptfriedhof der Stadt statt. Ihrem ausdrücklichen Wunsch entsprechend, wurde ihre Urne in einem anonymen Gemeinschaftsgrab beigesetzt.

Vom Nachbarschaftsstreit zur TV-Kultfigur
Bekanntheit auch in Österreich erlangte Regina Zindler im Jahr 1999 durch ihren Auftritt in der Gerichtsshow „Richterin Barbara Salesch“. Dort stritt sie mit ihrem damaligen Nachbarn um einen Busch, der nahe an ihrem Grundstückszaun wuchs. Während der Sendung sprach sie das Wort „Maschendrahtzaun“ in ihrem markanten sächsischen Dialekt aus – ein Moment, der Fernsehgeschichte schreiben sollte.

Die Auerbacher Hausfrau Regina Zindler, bekannt geworden durch den „Maschendroatzaun“, vor dem ...
Die Auerbacher Hausfrau Regina Zindler, bekannt geworden durch den „Maschendroatzaun“, vor dem berühmten Streitobjekt am Knallerbsenstrauch.(Bild: APA/ Kretschel/Chemnitzer Morgenpost) dpa)

Stefan Raab machte den „Maschendrahtzaun“ zum Nummer-1-Hit
Entertainer Stefan Raab griff die Szene in seiner Sendung auf und produzierte daraus den Song „Maschen-Draht-Zaun“, der sich zu einem überraschenden Chart-Erfolg entwickelte.

Der Titel hielt sich mehrere Wochen an der Spitze der deutschen Charts und machte Regina Zindler über Nacht zu einer der bekanntesten Frauen Deutschlands. Noch Jahrzehnte später gilt die Geschichte rund um den „Maschendrahtzaun“ als einer der größten Kultmomente der deutschen Fernsehunterhaltung.

Das undatierte Archivbild zeigt Stefan Raab, während er den Song „Maschendrahtzaun“ singt.
Das undatierte Archivbild zeigt Stefan Raab, während er den Song „Maschendrahtzaun“ singt.(Bild: APA/dpa)

Ruhm wurde zur Belastung
Mit der plötzlichen Bekanntheit kamen jedoch auch Schattenseiten. Zahlreiche Fans pilgerten zu ihrem Grundstück, fotografierten ihr Haus und nahmen teilweise sogar Erinnerungsstücke mit. Berichten zufolge wurden Zaunteile entwendet und ihr Eigentum beschädigt.

Der unerwartete Medienrummel setzte dem Ehepaar zunehmend zu. Schließlich entschlossen sich Regina Zindler und ihr Mann dazu, ihre Heimat zu verlassen und vorübergehend nach Berlin zu ziehen, um der öffentlichen Aufmerksamkeit zu entkommen. Erst Jahre später kehrten sie nach Sachsen zurück.

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Ein Nachbarschaftsstreit machte sie berühmt: Regina Zindler mit dem „Maschndrohtzaun“. 
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Ehemann begleitete sie bis zuletzt
In ihren letzten Lebenswochen wurde Regina Zindler zu Hause palliativ betreut. Ihr Ehemann wich ihr dabei nicht von der Seite und kümmerte sich bis zuletzt um seine schwer erkrankte Frau.

Mit Regina Zindler verliert Deutschland eine Frau, die unbeabsichtigt zu einer der bekanntesten Kultfiguren des deutschen Fernsehens wurde. Ihr Name bleibt für viele untrennbar mit einem TV-Moment verbunden, der auch mehr als zwei Jahrzehnte später noch Erinnerungen weckt.

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