Wurden Geier in Kärnten und Osttirol vergiftet?

Empörung bei Organisationen, lückenlose Aufklärung gefordert

BirdLife Österreich, WWF Österreich und die Vulture Conservation Foundation (grenzüberschreitende Organisation für den Schutz der europäischen Geier) fordern eine lückenlose Aufklärung des Falls und appellieren an die Bevölkerung, Hinweise zur Tat an die Polizei zu melden.

Die Naturschutzorganisationen verurteilen die verabscheuungswürdige Straftat und fordern eine deutliche Antwort von den Strafverfolgungsbehörden, um die Verursacher auszuforschen und vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen.