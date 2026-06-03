Russmedia und Moser Holding tun sich zusammen

Entscheidung „überlegt“ getroffen

Die BTV war bisher bereits an der Moser Holding beteiligt – und zwar mit 24,99 Prozent. 75,01 Prozent hielt die JS Moser Medienholding GmbH, also die Nachfahren des Mitgründers Joseph Stephan Moser bzw. die Familie Moser. Diese steigt nun offenbar aus. Die Familie Moser habe die Entscheidung, ihre Anteile vollständig abzugeben, „sehr bewusst und überlegt getroffen“, hieß es: „Aus Überzeugung und aus dem gemeinsamen Willen heraus, den Regionaljournalismus im Rahmen der neuen Mediengruppe im Westen Österreichs langfristig zu stärken.“