Otto Waalkes erobert die prunkvolle Albertina

Seit Jahrzehnten begeistert Otto Waalkes als Komiker Millionen Menschen. Nun sorgt er mit „Otto meets Albertina“ für Aufmerksamkeit in der Kunstwelt. Wir haben die Kult-Legende zum Interview getroffen. Warum er plötzlich mit seinen Ottifanten in der Albertina zu sehen ist? Mehr dazu im Video.