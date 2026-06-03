Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das ist Wahnsinn!“

Bei Wiener Einkaufsstraße: Taube mit Gewehr erlegt

Gericht
03.06.2026 12:53
Im Wiener Landesgericht musste sich der 55-jährige Pole verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, von ...
Im Wiener Landesgericht musste sich der 55-jährige Pole verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, von seinem Balkon aus eine Taube (Symbolbild) erschossen zu haben.(Bild: Krone-Collage/Clara Milena Steiner ; Bartel Gerhard, Krone KREATIV)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Ein Knall, ein Blick über die Wohnhausanlage direkt an einer der belebtesten Wiener Einkaufsstraßen – und plötzlich ist für einen Anrainer klar: Auf dem Balkon gegenüber fällt ein Schuss. Jetzt musste sich ein Pole (55) vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Er soll mit dem Gewehr eine Taube erlegt haben.

0 Kommentare

Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf ein Tier, das in der Öffentlichkeit oft wenig Sympathie genießt: Tauben.

Pole bereits vierfach vorbestraft
Angeklagt ist ein Pole (55), vierfach vorbestraft, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft Wien vorgeworfen, im April eine Taube von seinem Balkon aus erschossen zu haben. Im innerstädtischen Bereich, direkt an einer großen Einkaufsstraße.

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger am Mittwoch im Wiener Landesgericht.
Der Angeklagte mit seinem Verteidiger am Mittwoch im Wiener Landesgericht.(Bild: Gerhard Bartel)

Vor Gericht schilderte ein Zeuge, was er beobachtet hat. Der 38-jährige Österreicher lebt in der gegenüberliegenden Wohnanlage und wurde durch ein Knallgeräusch aufmerksam. Zunächst habe er an einen Streich von Kindern gedacht, da er das Geräusch nicht das erste Mal hörte.

Zitat Icon

Mein Mandant ist erschrocken und verwundert über den Strafantrag. Ihn belastet der Vorwurf, er hätte eine Taube getötet.

Verteidiger Michael Babic

Bild: https://www.rm-law.at

Schuss auf das Tier genau beobachtet
„Ich habe live gesehen, dass die Taube erschossen wurde“, ist sich der Zeuge sicher. Zwar habe er das Gesicht des Schützen nicht erkennen können, doch der rote Pullover und der Balkon hätten gereicht, um den Schuss dem Angeklagten zuzuordnen.

Der 55-Jährige bestreitet die Vorwürfe entschieden und bekannte sich „nicht schuldig“. Auch sein Verteidiger Michael Babic betont: „Mein Mandant ist erschrocken und verwundert über den Strafantrag. Ihn belastet der Vorwurf, er hätte eine Taube getötet. Das würde er nie machen. Er ist kein Tierquäler.“

Zitat Icon

Sie schießen in einem dicht bebauten Wohngebiet. Das ist ein Wahnsinn!

Der Richter bei der Urteilsverkündung

Babic zweifelte zudem an der Beweislage. Aus dieser Distanz sei eine eindeutige Identifizierung nicht möglich gewesen, zudem seien keine Hülsen gefunden worden und die Waffe sei nicht geladen gewesen.

Lesen Sie auch:
Der schönste Tag im Leben des Brautpaars geht auf Kosten der Tiere. 
Warnung an Paare
Hochzeitstauben: Tierquälerei im Namen der Liebe
29.05.2026
Grausame Botschaft
Weihnachtspackerl mit geköpfter Taube verschickt
27.01.2026

Bedingte Haft für Tierquäler
Für die Verteidigung somit zu wenig für eine Verurteilung – für das Gericht allerdings ausreichend. Der 55-Jährige wird in beiden Punkten schuldig gesprochen: Vergehen nach dem Waffengesetz und Tierquälerei. Das Urteil: acht Monate bedingte Haft und 1080 Euro Geldstrafe – nicht rechtskräftig.

Deutliche Worte fand die Richterin zum Abschluss: „Sie schießen in einem dicht bebauten Wohngebiet. Das ist ein Wahnsinn!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
03.06.2026 12:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
Staatsanwaltschaft
Tauben
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
109.275 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
104.831 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
74.763 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1015 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
899 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
778 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Mehr Gericht
„Das ist Wahnsinn!“
Bei Wiener Einkaufsstraße: Taube mit Gewehr erlegt
Mit Fake-Identitäten
109.000 Euro von elf Banken ergaunert: Haftstrafe
Verdächtige unbekannt
„L‘amour toujours“ an Uni Linz: kein Verfahren
Justiz muss handeln
„Like“ von Pensionistin wanderte zum Höchstgericht
Krone Plus Logo
Es ging ums Fahrrad
Schüler überfällt Kind und droht: „Schieß dich ab“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf