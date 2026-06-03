Diesen Reformbedarf sieht die EU in Österreich

Weiterer Reformbedarf wird in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Langzeitpflege und Altersversorgung gesehen. Es bräuchte „entschlossene Maßnahmen zur Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen“, hieß es am Mittwoch. Verlangt werden zudem der schrittweise Abbau von Subventionen für fossile Brennstoffe, eine bessere Energieeffizienz von Gebäuden und der raschere Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie. Beim derzeitigen Tempo kann Österreich laut der Kommission seine Klimaziele für 2030 nicht erreichen. Die Stromerzeugung hänge immer noch sehr von Erdgas ab. Als große Herausforderungen für die öffentlichen Finanzen wurden auch der Arbeitsmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit genannt.