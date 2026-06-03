Bub (8) will Mutter schützen und wird erschlagen

Angeklagter erklärte sich „nicht schuldig“

Der Schüler wurde am Donnerstag in Nebraska beerdigt, wo auch sein Vater lebt. Seine Mutter konnte an der Trauerfeier nicht teilnehmen – sie befand sich noch immer im Krankenhaus. Moultrie wurde wegen Mord und Mordversuchs angeklagt. Die Polizei erklärte, dass der Verdächtige „außergewöhnlich brutales und abscheuliches Verhalten, das auf mutwillige Grausamkeit hindeutet“ an den Tag gelegt hätte. Moultrie erklärte sich für nicht schuldig – ihm soll Anfang Juli der Prozess gemacht werden.