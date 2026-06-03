Drama in den USA
Bub (8) will Mutter schützen und wird erschlagen
Leland Arnett wollte seine Mutter vor den Schlägen ihres gewalttätigen Freundes beschützen – und wurde in De Soto im US-Bundesstaat Illinois selbst zum Opfer. Der Achtjährige wurde von dem 36-jährigen Partner der Mutter mit einem Baseballschläger am Kopf geschlagen. Der tapfere Bub überlebte diesen Angriff nicht.
Die tragische Gewalttat sorgt weit über die US-Landesgrenzen hinaus für Entsetzen. Der Bub, der auch Lee genannt wurde, stellte sich am 13. Mai schützend vor seine 31-jährige Mutter Deborah Snider, als sie von Moultrie geschlagen wurde. Der 36-Jährige ging schließlich auch brutal auf den Achtjährigen los.
Die Polizei wurde nach dem Vorfall alarmiert – Mutter und Kind wurden schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Doch die Kopfverletzungen, die dem Buben mit dem Baseballschläger zugefügt wurden, waren zu brutal – das junge Opfer starb nur vier Tage später im Spital.
Lees Großtante erklärte nach der schrecklichen Bluttat: „Das geschah, weil Lee versuchte, seine Mutter zu beschützen. Es gehört viel dazu, in einer so gewalttätigen Situation für seine Mutter einzustehen, und er tat es ... Ich wünschte, er hätte es nicht getan, aber er tat es“, so Anne Donlan Andrew gegenüber „The Journal Star“.
Angeklagter erklärte sich „nicht schuldig“
Der Schüler wurde am Donnerstag in Nebraska beerdigt, wo auch sein Vater lebt. Seine Mutter konnte an der Trauerfeier nicht teilnehmen – sie befand sich noch immer im Krankenhaus. Moultrie wurde wegen Mord und Mordversuchs angeklagt. Die Polizei erklärte, dass der Verdächtige „außergewöhnlich brutales und abscheuliches Verhalten, das auf mutwillige Grausamkeit hindeutet“ an den Tag gelegt hätte. Moultrie erklärte sich für nicht schuldig – ihm soll Anfang Juli der Prozess gemacht werden.
Im Nachruf des Achtjährigen hieß es, er habe nach seinem Tod „durch Organspende das Geschenk des Lebens gemacht“. „Selbst im Verlust wurde er für andere zu einem Wunder, und sein Vermächtnis wird in den Leben weiterleben, die er zu retten half“, wurde erklärt.
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