Dua Lipa: 300 Gäste, 26 Kleider & Straßensperren!

Nach ihre unangekündigten Hochzeit in London (links) geht‘s für das Brautpaar jetzt nach Sizilien, wo eine mehrtägige Glamour-Hochzeit das Liebesglück krönen soll!

(Bild: Krone-Collage/APA-Images / dpa Picture Alliance / Roland Hoskins, www.instagram.com/villaigieapalermo)