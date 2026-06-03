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Sizilianische Hochzeit

Dua Lipa: 300 Gäste, 26 Kleider & Straßensperren!

Society International
03.06.2026 13:15
Nach ihre unangekündigten Hochzeit in London (links) geht‘s für das Brautpaar jetzt nach ...
Nach ihre unangekündigten Hochzeit in London (links) geht‘s für das Brautpaar jetzt nach Sizilien, wo eine mehrtägige Glamour-Hochzeit das Liebesglück krönen soll!(Bild: Krone-Collage/APA-Images / dpa Picture Alliance / Roland Hoskins, www.instagram.com/villaigieapalermo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

300 Gäste, ein Sicherheitsaufgebot wie bei einem Staatsbesuch und eine ganze Stadt im absoluten Hochzeitsfieber! Nach ihrer standesamtlichen Trauung in London feiern Popstar Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) ab dem 5. Juni drei Tage lang in Palermo die wohl spektakulärste Promi-Hochzeit des Jahres.

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Für die Pop-Queen wird die Hochzeit nicht nur ein Liebes-Abenteuer sondergleichen, sondern vor allem auch modisch eine Umzieh-Orgie! Nach Informationen aus Italien soll die Sängerin planen, während des dreitägigen Festes unfassbare 26 verschiedene Kleider zu tragen!

Donatella Versace sorgt für Höhepunkt
Das absolute Highlight des Kleider-Marathons: Keine Geringere als Modeschöpferin Donatella Versace (71) reist höchstpersönlich nach Palermo, um den Style der Sängerin zu überwachen: Im Gepäck hat sie ein erlesenes, eigens für die Braut entworfenes Traum-Kleid.

Rathaus teilt Video des Brautpaares
Dass Dua Lipa in Stilfragen nichts dem Zufall überlässt, bewies sie bereits bei der standesamtlichen Trauung in ihrer Heimatstadt London.

In der berühmten Old Marylebone Rathaus– wo bereits Musik-Legenden wie Paul McCartney und Liam Gallagher heirateten – trug sie ein maßgeschneidertes Outfit von Schiaparelli, kombiniert mit edlen Heels von Christian Louboutin. Bräutigam Callum Turner erschien im dunkelblauen Anzug von Ferragamo.

Das Londoner Rathaus veröffentlichte nach der Hochzeit sogar ein Video und erklärte voller Stolz: „Wir fühlen uns geehrt, Teil des Hochzeitstags von Dua Lipa und Callum Turner gewesen zu sein“. Hier ist das Video eingebunden:

Madonna und Elton John auf der Gästeliste
Drei Tage lang soll gefeiert werden – mit internationalen Superstars, exklusiven Luxus-Locations und jeder Menge italienischem Dolce Vita. Die exklusive Gästeliste liest sich wie das Who‘s Who der internationalen Musik- und Filmwelt. Zahlreiche Prominente werden Medienberichten zufolge mit Privatjets auf Sizilien erwartet.

Unter den hochkarätigen Gästen befinden sich Weltstars wie Elton John (79), Pop-Ikone Madonna (67), Rolling-Stones-Legende Mick Jagger (82) und Kult-Regisseur Pedro Almodóvar (76).

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Die exklusiven Hochzeits-Locations von Palermo
Das Brautpaar und die geladenen Gäste logieren im legendären Fünf-Sterne-Palast Villa Igiea.

Für die verschiedenen Feierlichkeiten wurden zudem gleich mehrere historische Highlights der Stadt gebucht. Neben der Galleria d’Arte Moderna und der nahe gelegenen Piazza Croce dei Vespri dient auch die historische Villa Valguarnera in Bagheria als Kulisse. Das Anwesen erlangte unter anderem durch einen berühmten Werbespot von Dolce & Gabbana mit Sophia Loren weltweite Bekanntheit.

In Teilen von Palermo und Bagheria wurden bereits Verkehrs- und Parkbeschränkungen angekündigt.

Turner und Dua Lipa nach der Trauung
Turner und Dua Lipa nach der Trauung(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Roland Hoskins)

Mit Welthits wie „Levitating“ und “Dance the Night“ zählt Dua Lipa zu den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation – ab dem 5. Juni zelebriert sie in Italien die wohl glamouröseste Hochzeit des Jahres.

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