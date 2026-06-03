Stahlriese Voest erhöhte Gewinn um 138 Prozent

Der große Gewinnsprung kam zustande, obwohl die seit 4. Juni 2025 geltenden US-Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Stahl das Ergebnis „in Höhe eines hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrages“ belastet hätten.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg den Unternehmensangaben zufolge „signifikant“ von 455 Millionen auf 724 Millionen Euro – ein Plus gegenüber dem Jahr davor von 59 Prozent. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs das Ergebnis (EBITDA) von 1,3 auf 1,5 Milliarden Euro. Der Linzer Stahlriese schließt sein Geschäftsjahr traditionell per Ende März ab.