Märchen geht weiter! Chwalinska im Halbfinale

Chwalinska stellte die Bestmarke für eine Qualifikantin bei den French Open ein. 2020 war die Argentinierin Nadia Podoroska in Paris ebenfalls in die Runde der besten Vier eingezogen, nachdem sie sich in der Qualifikation einen Startplatz fürs Hauptfeld erkämpft hatte. Auf die Frage, was sie bis zum Halbfinale am Donnerstag gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus oder die Russin Diana Schnaider machen werde, antwortete die Polin: „Nur schlafen, vielleicht ein bisschen Netflix schauen – und dann geht es mir gut.“