Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot

Hohe Geldstrafen geplant

Passiert das nicht, ist das „unverzüglich“ der Schulleitung zu melden, die umgehend in einem Gespräch die Schülerin und ihre Eltern über das Verbot und die weiteren Konsequenzen informieren muss. Bei weiteren Verstößen ist die Bildungsdirektion einzuschalten bzw. ein Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. In letzter Konsequenz sind Geldstrafen zwischen 150 und 800 Euro möglich. Derzeit befinden sich die Schulen jedenfalls noch in der sogenannten Aufklärungsphase. Wie die „Krone“ erfuhr, wurden aber dennoch bereits erste rechtliche Schritte gegen das Verbot eingeleitet. Bereits zwei Klagen sollen mittlerweile beim Verfassungsgerichtshof dazu vorliegen.