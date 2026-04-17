Google soll Such-Daten Dritten zugänglich machen

Google soll Plänen der Europäischen Union zufolge seine Daten zu Nutzeranfragen Wettbewerbern zur Verfügung stellen. „Das Ziel ist es, Drittanbietern die Möglichkeit zu geben, ihre Suchdienste zu optimieren und der Google-Suche Konkurrenz zu machen“, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit.
Google bezeichnete den Vorschlag als Gefahr für den Datenschutz. „Hunderte Millionen Europäer vertrauen Google ihre sensibelsten Suchanfragen an – zu ihren privaten Problemen, ihrer Gesundheit, ihrer Familie und ihren Finanzen“, betonte Clare Kelly, Kartellrechtsexpertin des US-Konzerns. Ihr Unternehmen werde sich gegen das Vorhaben wehren.
Die EU betont, dass die weitergegebenen Daten anonymisiert werden müssen. Schätzungen zufolge beherrscht die Alphabet-Tochter in Europa mehr als 90 Prozent des Marktes für Internetsuchen. In den USA muss Google seine Suchmaschinendaten einem Gerichtsurteil zufolge ebenfalls mit der Konkurrenz teilen.
Endgültige Entscheidung im Juli
Bis zum 1. Mai können bei der Kommission Stellungnahmen zu den Plänen eingereicht werden. Eine endgültige Entscheidung über deren Umsetzung soll im Juli folgen. Die Grundlage der Auflagen für Google ist der europäische Digital Markets Act (DMA). Dieser verbietet Technologiekonzernen unter anderem, ihre eigenen Produkte zu bevorzugen. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.
Der EU-Kommission zufolge soll Google seine Spezial-Suchmaschinen wie Google Shopping, Google Flights oder Google Hotels gegenüber Konkurrenten bevorzugt und Dienste von Drittanbietern in seinen Suchergebnissen diskriminiert haben. Daraufhin kündigte der US-Konzern Änderungen an, die von Wettbewerbern jedoch als unzureichend kritisiert werden. Seit 2017 musste Google insgesamt mehr als neun Milliarden Euro an Strafen wegen verschiedener Kartellverstöße in Europa zahlen.
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