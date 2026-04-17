Google soll Such-Daten Dritten zugänglich machen

Endgültige Entscheidung im Juli

Bis zum 1. Mai können bei der Kommission Stellungnahmen zu den Plänen eingereicht werden. Eine endgültige Entscheidung über deren Umsetzung soll im Juli folgen. Die Grundlage der Auflagen für Google ist der europäische Digital Markets Act (DMA). Dieser verbietet Technologiekonzernen unter anderem, ihre eigenen Produkte zu bevorzugen. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.