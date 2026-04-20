Sieben Tage Einsamkeit – als Eremit im Linzer Dom

Kaum Kontakt zur Außenwelt, allein mit seinen Träumen und Ängsten, Zeit zum Nachdenken: Hoch oben im Linzer Dom gibt es ein Kämmerchen, wo man sich für ein paar Tage aus dem Alltagswahnsinn zurückziehen kann. Der Wiener Beamte Thomas Bauer (59) schreibt über sieben Tage allein mit sich selbst – und mit einem Kühlrucksack, dem Glockenklang und einer Erkenntnis.
Als Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas wurde, bekam der Mariendom seine bewohnbare Turmstube. Kein Museum, keine Ausstellung, sondern ein stilles Versteck in 68 Meter Höhe. Dort oben beginnt die Stadt zu flüstern, statt zu lärmen.
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