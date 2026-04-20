Sieben Tage Einsamkeit – als Eremit im Linzer Dom

Kaum Kontakt zur Außenwelt, allein mit seinen Träumen und Ängsten, Zeit zum Nachdenken: Hoch oben im Linzer Dom gibt es ein Kämmerchen, wo man sich für ein paar Tage aus dem Alltagswahnsinn zurückziehen kann. Der Wiener Beamte Thomas Bauer (59) schreibt über sieben Tage allein mit sich selbst – und mit einem Kühlrucksack, dem Glockenklang und einer Erkenntnis.