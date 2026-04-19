Gänsehaut-Momente & Einblicke in Bruce Lees Leben

Yvonne Rueff lud erneut zur „Dancer against Cancer“-Gala in die Hofburg. Manfred Baumann lud Shannon Lee ein, Tochter von Bruce Lee, die mit krone.tv private Erinnerungen an die Action-Legende teilte. Außerdem konnte sie in ihren Geburtstag hineinfeiern – und war damit nicht die einzige Promi‑Dame! Besonders berührend: Ex‑Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky, selbst Betroffene, die enorme Stärke zeigte.