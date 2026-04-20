Studie: Übergewinnsteuer war bisher wenig wirksam

Die konkrete Höhe der Einnahmen sei je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich ausgefallen, schrieb das ZEW. Profitiert haben vor allem Frankreich und Belgien. Insgesamt hätte etwa ein Viertel (24 Prozent) der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zur Abfederung der Energiekrise gedeckt werden können. In vielen Staaten seien die Strompreise nach dem Höhepunkt der Krise 2022 schnell wieder gesunken. „Entscheidend für den fiskalischen Erfolg ist somit ein präzises Timing der Maßnahme – idealerweise während der Hochpreisphase“, heißt es.