Videospiel löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein britischer Videospieler ist seinem Hobby offenbar so laut nachgegangen, dass seine Nachbarn dachten, in dessen Wohnung würde sich ein Verbrechen ereignen. Nach einem Notruf rückten bewaffnete Polizisten mit Sturmhauben und sogar einer Kettensäge an – vor Ort stellte sich heraus, dass die verdächtigen Geräusche aus einem Lautsprecher kommen.