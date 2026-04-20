„Wer lernt zu fühlen, wird souveräner und klarer“

Gefühle sind kein „Frauendings“: „Emotionale Reife hat nichts mit Geschlecht zu tun, sondern mit innerer Sicherheit“, sagt die in Wien geborene Psychologin und Buchautorin Katharina Pommer. Sie weiß, wie wichtig es ist, die eigenen Emotionen zu verstehen – und wie wir sie gut für uns nutzen können.