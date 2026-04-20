Psychologin zu Gift-Mischer: „Wird weiter machen“

Seit Tagen hält die Erpressung des für seine Babyprodukte weltbekannten deutschen Herstellers HiPP Sicherheitsbehörden und die Öffentlichkeit in Atem. Wie berichtet, wurde ein Glas mit Rattengift in einem Spar-Supermarkt in Eisenstadt manipuliert, weitere kontaminierte Gläschen tauchten offenbar in der Slowakei und Tschechien auf.