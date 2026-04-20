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Krimi um Babynahrung

Psychologin zu Gift-Mischer: „Wird weiter machen“

Österreich
20.04.2026 12:45
Der Hipp-Millionenerpresser ist ein eiskalter Planer. Die renommierte Gerichtsgutachterin Dr. ...
Der Hipp-Millionenerpresser ist ein eiskalter Planer. Die renommierte Gerichtsgutachterin Dr. Sigrun Roßmanith analysiert seine Psyche.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, APA/Tobias Steinmaurer)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Wie tickt der oder ticken die heimtückische(n) Babybrei-Vergifter? Die „Krone“ fragte bei der bekannten Gerichtspsychiaterin Dr. Sigrun Roßmanith, die schon unzählige hochgefährliche Verbrecher analysiert hat, nach. Neben finanziellen Motiven geht es noch um viel mehr.

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Seit Tagen hält die Erpressung des für seine Babyprodukte weltbekannten deutschen Herstellers HiPP Sicherheitsbehörden und die Öffentlichkeit in Atem. Wie berichtet, wurde ein Glas mit Rattengift in einem Spar-Supermarkt in Eisenstadt manipuliert, weitere kontaminierte Gläschen tauchten offenbar in der Slowakei und Tschechien auf.

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