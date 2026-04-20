Nach Eiernockerl-Eklat gab es dann doch Kässpätzle

In einem Linzer Gasthaus stand ausgerechnet am Geburtstag Adolf Hitlers dessen angebliche Leibspeise am Menü. Nach Protesten zeigte sich der Gastwirt einsichtig, statt den etwas anrüchigen Eiernockerln standen plötzlich Kässpätzle auf dem Speiseplan.
„Ich möchte Sie auf eine fragwürdige Tradition aufmerksam machen. Wie bereits in den Vorjahren bietet das Lokal am heutigen 20. April erneut ,Eiernockerl mit Salat‘ als Tagesgericht“, schrieb uns eine besorgte Leserin. „Da dieses Gericht an diesem speziellen Datum als einschlägiger Code in der rechtsextremen Szene gilt und die Wiederholung über Jahre hinweg jeglichen Zufall ausschließt, bitte ich Sie, diesen Vorfall öffentlich zu machen und zu hinterfragen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.