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An Hitlers Geburtstag

Nach Eiernockerl-Eklat gab es dann doch Kässpätzle

Oberösterreich
20.04.2026 14:50
Eiernockerl am 20. April – ein Linzer Gastronom änderte jetzt doch noch seine Speisekarte.
Eiernockerl am 20. April – ein Linzer Gastronom änderte jetzt doch noch seine Speisekarte.(Bild: Barbara Winzer)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

In einem Linzer Gasthaus stand ausgerechnet am Geburtstag Adolf Hitlers dessen angebliche Leibspeise am Menü. Nach Protesten zeigte sich der Gastwirt einsichtig, statt den etwas anrüchigen Eiernockerln standen plötzlich Kässpätzle auf dem Speiseplan.

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„Ich möchte Sie auf eine fragwürdige Tradition aufmerksam machen. Wie bereits in den Vorjahren bietet das Lokal am heutigen 20. April erneut ,Eiernockerl mit Salat‘ als Tagesgericht“, schrieb uns eine besorgte Leserin. „Da dieses Gericht an diesem speziellen Datum als einschlägiger Code in der rechtsextremen Szene gilt und die Wiederholung über Jahre hinweg jeglichen Zufall ausschließt, bitte ich Sie, diesen Vorfall öffentlich zu machen und zu hinterfragen.“

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