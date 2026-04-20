Nach Eiernockerl-Eklat gab es dann doch Kässpätzle

„Ich möchte Sie auf eine fragwürdige Tradition aufmerksam machen. Wie bereits in den Vorjahren bietet das Lokal am heutigen 20. April erneut ,Eiernockerl mit Salat‘ als Tagesgericht“, schrieb uns eine besorgte Leserin. „Da dieses Gericht an diesem speziellen Datum als einschlägiger Code in der rechtsextremen Szene gilt und die Wiederholung über Jahre hinweg jeglichen Zufall ausschließt, bitte ich Sie, diesen Vorfall öffentlich zu machen und zu hinterfragen.“