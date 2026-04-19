FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion

„Hofer war ein sehr guter Student“

Im letzten Durchgang um 19 Uhr war Norbert Hofer aus Pinkafeld mit mehr als 70 anderen Jubilaren an der Reihe. Der prominente Freiheitliche hatte von September 2023 bis November 2025 den Hochschullehrgang „Risiko- und Krisenmanagement“ mit Bravour gemeistert. „Hofer war ein sehr guter Student“, ließen die Lehrenden wissen. Die Note „Sehr gut“ hat der 55-jährige Politiker ebenso für seine Abschlussarbeit mit dem Thema „Sprachmuster in den Corona-Debatten des Nationalrates: Eine kritische Analyse der Theorie der Meta-Programme nach NLP“ (Anmerkung: Neuro-Linguistisches Programmieren, kurz NLP) eingeheimst.