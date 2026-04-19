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FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion

Burgenland
19.04.2026 06:00
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, Leiterin des Hochschullehrgangs.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Freudestrahlender Jubel, ehrenhafte Gratulationen am laufenden Band – glanzvolle Atmosphäre wie einst zu Hof herrschte in der Fürstenresidenz in Eisenstadt. Mehr als 350 Absolventen der Hochschule Burgenland feierten in traditionsreicher Würde ihre Sponsion, mittendrin „Master“ Norbert Hofer.

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Nicht in die Präsidentschaftskanzlei im Leopoldinischen Trakt der Wiener Hofburg hat es Norbert Hofer verschlagen, stattdessen machte er den honorigen Hausherrn im Haydnsaal des Schlosses Esterházy in Eisenstadt seine Aufwartung. Von früh bis spät gaben sich am Samstag die Festgäste in der prunkvollen Barockresidenz die Klinken in die Hand. In fünf Etappen durften 353 Absolventinnen und Absolventen im zeremoniellen Rahmen ihre Sponsion feiern.

„Hofer war ein sehr guter Student“
Im letzten Durchgang um 19 Uhr war Norbert Hofer aus Pinkafeld mit mehr als 70 anderen Jubilaren an der Reihe. Der prominente Freiheitliche hatte von September 2023 bis November 2025 den Hochschullehrgang „Risiko- und Krisenmanagement“ mit Bravour gemeistert. „Hofer war ein sehr guter Student“, ließen die Lehrenden wissen. Die Note „Sehr gut“ hat der 55-jährige Politiker ebenso für seine Abschlussarbeit mit dem Thema „Sprachmuster in den Corona-Debatten des Nationalrates: Eine kritische Analyse der Theorie der Meta-Programme nach NLP“ (Anmerkung: Neuro-Linguistisches Programmieren, kurz NLP) eingeheimst.

Zitat Icon

Ich hatte in jüngeren Jahren keine Zeit für ein Studium. Ich hoffe, dass ich mit dem Abschluss auch ein bisschen Vorbild für lebenslanges Lernen sein kann.

Norbert Hofer, MBA

„Ich wollte immer schon ein Studium machen“, sagt Hofer. „Weil ich aber früh ins Berufs- und Familienleben eingestiegen bin, hatte ich in jüngeren Jahren keine Zeit. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt den Abschluss nachholen konnte.“ Mit dem Master-Titel ist Hofer einer von 17.200 Absolventen der Hochschule Burgenland seit 1994: „Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen Vorbild für lebenslanges Lernen sein kann.“

353 Absolventinnen und Absolventen erhielten am Samstag im Schloss Esterházy ihr Diplom.
353 Absolventinnen und Absolventen erhielten am Samstag im Schloss Esterházy ihr Diplom.(Bild: Reinhard Judt)

Online-Studium als Chance für Berufstätige
Die Hochschule Burgenland bietet 60 akademische Hochschullehrgänge an, die meisten schließen mit dem Titel MBA/Master of Business Administration ab. Im aktuellen Jahr sind 7047 Studierende registriert. Besondere Stärke: „Die akademischen Hochschullehrgänge sind online zugänglich. Das eröffnet Berufstätigen und Menschen mit besonders fordernden Tätigkeiten die Chance, ein Studium beginnen und abschließen zu können“, erklärt Geschäftsführer Georg Pehm.

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