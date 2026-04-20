Kennenlern-Offensive für Klimaticket angekündigt

Neue Öffi-Offensive: Das Klimaticket kann mit Abschluss im Mai und Juni zwei Monate lang risikofrei getestet werden. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will damit den Umstieg erleichtern – doch nicht alle sind überzeugt. Was genau hinter der Aktion steckt ...
Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) erklärte im Zuge der Mobilitätskonferenz des Ministeriums, dass es eine „Kennenlernaktion“ für das österreichweite Klimaticket geben wird. Das soll den Österreichern, die unter den hohen Spritpreisen leiden, unter die Arme greifen und „die Hürden für den öffentlichen Verkehr“ verringern.
Neben der bundesweiten Variante des Klimaticketszum Preis von 1400 Euro bzw. 1050 Euro ermäßigt, die für den öffentlichen Verkehr in ganz Österreich gilt, gibt es auch
Diese gelten für einzelne Bundesländer oder Regionen und sind günstiger als das bundesweite Klimaticket. Ein Beispiel dafür wäre das Klimaticket OÖ Gesamt, das für Oberösterreich gilt und zum Preis von 703 Euro bzw. 586 Euro ermäßigt pro Jahr, erhältlich ist.
Konkret soll bei jedem Neukauf des Klimatickets zwischen 1. Mai und 30. Juni nach einer 2-monatigen Testphase das Ticket gebührenfrei gekündigt werden können. Dabei kostet dieses bei zweimonatiger Nutzung 233 Euro bzw. 175 Euro beim ermäßigten Tarif. Gekündigt werden muss dabei jeweils bis zum letzten Tag des laufenden Gültigkeitsmonats, damit die Kündigung mit Monatsende erfolgt.
Ausstieg nach 2 Monaten ohne Kündigungsgebühr
Es handelt sich also um kein Preiszuckerl, sondern um eine Möglichkeit, das Klimaticket „kennenzulernen“ und dann ohne Gebühr nach zwei Monaten wieder kündigen zu können. Das ist normalerweise beim Klimaticket nicht möglich, da hier erst ab dem siebten Monat ordentlich gekündigt werden kann und eine Kündigungsgebühr in Höhe eines Monatsentgelts anfällt. Das sind derzeit 116,67 Euro bzw. 87,50 Euro ermäßigt.
In Summe besitzen rund 1,7 Millionen Menschen ein bundesweites oder regionales Klimaticket. Davon zählt das österreichweite Klimaticket 290.000 zahlende Kunden. Der Preis für das bundesweite Klimaticket beträgt für das ganze Jahr aktuell 1400 Euro und im ermäßigten Tarif 1050 Euro, was einer Preissteigerung von fast 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 entspricht. Diese wurde mit dem maroden Staatsbudget und der starken Teuerung begründet und hatte zu einem Rückgang der Verkaufszahlen geführt.
Die Reaktion aus der Opposition auf das Schnupper-Angebot war gemischt. Während die Grünen die Aktion begrüßten, aber Hanke aufgrund der Zurückhaltung in seiner Rede angesichts der aktuellen „Klima- und Energiekrise“ kritisierten, sprach die FPÖ von einer „Anti-Autofahrerpolitik“. Zuspruch kam währenddessen vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ), der aufgrund der sich anbahnenden Engpässe beim Sprit im Mai die Maßnahme als „Gebot der Stunde“ bezeichnete.
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