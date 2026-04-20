Kennenlern-Offensive für Klimaticket angekündigt

Neben der bundesweiten Variante des Klimaticketszum Preis von 1400 Euro bzw. 1050 Euro ermäßigt, die für den öffentlichen Verkehr in ganz Österreich gilt, gibt es auch regionale Klimatickets.

Diese gelten für einzelne Bundesländer oder Regionen und sind günstiger als das bundesweite Klimaticket. Ein Beispiel dafür wäre das Klimaticket OÖ Gesamt, das für Oberösterreich gilt und zum Preis von 703 Euro bzw. 586 Euro ermäßigt pro Jahr, erhältlich ist.