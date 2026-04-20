Erst Familienfehde, dann stalkte Mutter Töchter

Totaler Kontaktabbruch nach Scheidung

„Nach der Scheidung nach jahrelanger Ehe liegt vieles im Argen“, versucht ihr Verteidiger Simon Häussler zu erklären. Das Eheleben war schon lange kein glückliches mehr, als es am 12. November 2024 – wohl nicht im Guten – geschieden wurde. Dann dauerte es nicht lange: „Ich war von meiner ganzen Familie auf allen Kanälen blockiert“, sagt die Niederösterreicherin. Etwas, was bei ihr viele Fragezeichen aufwarf. Schließlich feierte sie noch mit ihren fünf Kindern Weihnachten 2024 und einige Tage später ihren Geburtstag.