„Maradona ist in Argentinien beliebter als Messi“

Der Präsident des Wiener Fußballklubs FC Los Andes und eine Schiedsrichter-Legende erklären, wie das Land unseres WM-Gegners beim Fußball tickt.
Messi oder Maradona? Welcher dieser beiden Ausnahmefußballer ist größer bei Österreichs WM-Gegner Argentinien? Miguel Lindner, Präsident des Wiener Fußballklubs FC Los Andes, sagt: „Messi ist der beste Spieler der Welt, ist fußballerisch besser und erfolgreicher. Aber er hat in Argentinien nur als Kind gespielt, ist kein Mensch des Volkes. Maradona war dagegen sehr volksnah, hat seine Fehler gemacht und diese auch zugegeben. Er ist 1986 mit Argentinien Weltmeister geworden, hatte eine überragende Karriere mit großen Erfolgen. Unter dem Strich würde ich sagen, dass Diego in Argentinien beliebter ist als Lionel.“
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