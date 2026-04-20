Charles’ rührende Tribute an seine „geliebte Mama“

Am Dienstag steht Großbritannien still. König Charles III. und die gesamte Royal Family bereiten sich auf einen der emotionalsten Tage der jüngeren Geschichte vor: den 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. – ein Jubiläum, das sie selbst nicht mehr erleben konnte, das aber nun mit tief bewegenden Ehrengesten und nationaler Anteilnahme gewürdigt wird.
Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten wird König Charles am 21. April eine persönliche, aufgezeichnete Ansprache an die Nation richten. Laut britischen Medien soll die Rede nicht nur das außergewöhnliche Leben seiner Mutter würdigen, sondern auch ein Zeichen der Kontinuität setzen. Charles möchte darin sein „Dienstversprechen erneuern“ – ein Schritt, der nach gesundheitlichen Herausforderungen und familiären Spannungen besondere Bedeutung trägt.
„Zutiefst persönliche“ Würdigungen
Insider berichten, dass die Botschaft „zutiefst persönlich“ sein wird. Sie soll die Werte hervorheben, die die Queen verkörperte – Pflichtgefühl, Fairness, Mitgefühl – und gleichzeitig jene, für die Charles heute steht.
Prinzessin Anne, die einzige Tochter der Queen, wird einen Gedenkgarten im Herzen Londons für ihre Mutter eröffnen.
Der Prinz und die Prinzessin von Wales, William und Kate, dürften etwas Eigenes planen. Möglicherweise gibt es ein noch nie gesehenes Erinnerungsfoto an die Jahrhundertmonarchin, die besonders stolz auf ihre kleinen Thronfolger Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis war. Unklar ist, ob auch Prinz Harry und Herzogin Meghan im fernen Kalifornien, die Uroma ihrer Kinder würdigen werden.
Das Bankett der Hundertjährigen
Am Abend des 21. April findet ein exklusiver Empfang im Buckingham Palace statt. Eingeladen sind Vertreter jener Organisationen, denen die Queen ihr Leben lang diente – Wohltätigkeitsvereine, Hilfsorganisationen, Militärverbände.
Besonders rührend: Auch andere 100-Jährige wurden eingeladen, um gemeinsam den besonderen Tag zu feiern. Es gibt Torte, Musik und persönliche Grußkarten des Königs.
Es wird erwartet, dass zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie an der Feier zu Ehren der Queen teilnehmen. Neben dem Prinzenpaar von Wales sollen auch Prinz Edward, der jüngste Sohn der Queen, und seine Frau Herzogin Sophie anwesend sein. Insidern zufolge hat König Charles wochenlang persönlich an der besonderen Gästeliste gefeilt.
Von allen Feierlichkeiten ausgeschlossen bleibt hingegen Andrew Mountbatten-Windsor. Der zweite Sohn der Queen lebt seit den Enthüllungen rund um seine Verbindung zu Jeffrey Epstein in Sandringham in Norfolk in einer Art Verbannung.
Die Queen als Fixstern in einer sich wandelnden Welt
Für die meisten Menschen war die Queen schlichtweg immer da. Sie war die Konstante im Hintergrund, während wir Kinder waren, erwachsen wurden und schließlich selbst alt wurden. Viele hätten wohl alles darauf verwettet, dass sie – wie ihre eigene Mutter, die legendäre Queen Mum, die 101 Jahre alt wurde – die 100-Jahr-Marke spielend erreichen würde.
Umso berührender ist dieser Tag. Dass sie ihrem geliebten Philip, der 2021 mit 99 Jahren verstarb, bereits im September 2022 folgte, fühlte sich für viele wie der letzte, stille Akt einer lebenslangen Romanze an. Ohne ihren „Fels“ schien die Welt für sie ein Stück zu leer geworden zu sein.
Ein Rückblick auf ein unglaubliches Leben
Queen Elizabeth II. wurde am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor geboren. Sie war die älteste Tochter von König George VI. und Queen Elizabeth (der späteren Queen Mother).
Am 6. Februar 1952 wurde sie – erst 25-jährig – zur Königin, nachdem ihr Vater überraschend verstorben war. Die junge Elizabeth befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Reise in Kenia und kehrte sofort nach London zurück, um ihre neue Rolle anzutreten.
Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt – die erste Krönung, die live im Fernsehen übertragen wurde und weltweit Millionen Menschen erreichte.
70 Jahre lang stand sie an der Spitze des Vereinigten Königreichs – länger als jeder Monarch vor ihr. Ihre Regentschaft war geprägt von Pflichtbewusstsein, Stabilität und der Fähigkeit, sich einer sich wandelnden Welt anzupassen.
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