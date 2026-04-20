Charles’ rührende Tribute an seine „geliebte Mama“

Die Queen als Fixstern in einer sich wandelnden Welt

Für die meisten Menschen war die Queen schlichtweg immer da. Sie war die Konstante im Hintergrund, während wir Kinder waren, erwachsen wurden und schließlich selbst alt wurden. Viele hätten wohl alles darauf verwettet, dass sie – wie ihre eigene Mutter, die legendäre Queen Mum, die 101 Jahre alt wurde – die 100-Jahr-Marke spielend erreichen würde.