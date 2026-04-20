Mindestens 8 Tote nach Schiffbruch vor Libyen

Zuvor war ein Notruf bei den italienischen Behörden eingegangen. Die libysche Küstenwache leitete daraufhin trotz schwieriger Wetterbedingungen mit Wellen von über zwei Metern eine Suchaktion ein. Rettungskräfte suchten rund 48 Stunden lang nach dem Boot und konnten schließlich Überlebende bergen. Die IOM forderte eine Verstärkung der Seenotrettung sowie sichere Fluchtwege, um weitere Todesfälle zu verhindern.