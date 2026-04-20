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Wirbel mit Schiri

Coach forderte Alkotest! Anzeige nach U14-Spiel

Fußball Unterhaus
20.04.2026 06:57
Am ASK-Platz kam es am Samstag bei einem U14-Spiel zu unschönen Szenen.
Am ASK-Platz kam es am Samstag bei einem U14-Spiel zu unschönen Szenen.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Beim Nachwuchsspiel zwischen dem ASK Klagenfurt und Feldkirchen ging‘s zwischen dem Schiedsrichter und dem Trainer der Heimmannschaft am Samstag richtig zur Sache. Die gegenseitigen Vorwürfe sind heftig, am Ende kam es sogar zu einer Anzeige bei der Polizei.

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Großer Wirbel am ASK-Platz! Beim U14-Match zwischen den Hausherren und Feldkirchen gerieten am Samstag Schiri Michael Pinter und ASK-Trainer Eldin Avdic aneinander – und machen sich jetzt im Nachhinein gegenseitig heftige Vorwürfe.

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