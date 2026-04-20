Mehr Bundesliga

Fünf Klasse-Treffer

Bundesliga: Wählen Sie hier das Tor der 27. Runde

Hier im Video:

Das war die Torshow bei WSG Tirol gegen Altach

Hier im Video:

Traumtor und Trainer-Rot bei Hartberg gegen Rapid

Duell ohne Sieger

Im Video: WAC verpasst die Erlösung gegen BW Linz

Hier im Video:

Mit dieser Gala wahrt Salzburg seine Titelchance