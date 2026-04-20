ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“

„Krone“: Vor sechs Wochen wurden Ihre Vorwürfe gegen den mittlerweile zurückgetretenen ORF-General Roland Weißmann bekannt. Wie geht es Ihnen?

Kerstin K.: Ich bin seit Mitte März im Homeoffice und in psychologischer Behandlung. Mein Psychiater meinte, es wäre besser, ich würde in den Krankenstand gehen, aber das will ich nicht. Ich möchte arbeiten. Aber mein Gesamtzustand ist schlecht. Die Situation ist unglaublich, niemals hätte ich mir vorstellen können, was da alles auf mich zukommt. Ich habe kein soziales Leben mehr, ich funktioniere einfach und versuche alles bestmöglich hinzubekommen.