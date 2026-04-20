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Erste Reform-Details

Wie Firmen-Pensionen künftig mehr abwerfen sollen

Wirtschaft
20.04.2026 16:31
Aus der Betriebsrente gibt es eine „Zusatzpension“.
Aus der Betriebsrente gibt es eine „Zusatzpension“.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Die Regierung präsentiert diese Woche die Reform der zweiten Säule des Pensionssystems – der zusätzlichen Firmen-Renten. Auf welche Eckpunkte sich die drei Parteien geeinigt haben und wie die Rendite steigen soll: 

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Der größte Eckpfeiler ist ein neuer „Generalpensionskassenvertrag“. Alle Arbeitnehmer können aus ihrer Abfertigungskasse Geld in eine Pensionskasse übertragen und sich diese dann verzinst auszahlen lassen. Damit am Ende mehr Rendite herauskommt, sind mehrere Änderungen geplant.

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