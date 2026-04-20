Hervis macht radikalen Schnitt bei seinen Filialen

Mehr als 100 Millionen Euro Verlust

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund eines angespannten Marktumfelds. Der Sporthandel gilt in Österreich als stark umkämpft. Hervis hatte in den Jahren 2023 und 2024 Verluste von mehr als 100 Millionen Euro angehäuft. Allein 2023 lag der Abgang inklusive Abschreibungen bei 64 Millionen Euro, im Jahr darauf bei 43 Millionen Euro. Auch der Umsatz entwickelte sich zuletzt rückläufig und sank von 261 auf 253 Millionen Euro. Zahlen für das laufende Jahr liegen noch nicht vor.