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Klettern: Preisgeld ein Tropfen am heißen Stein

Sport-Mix
20.04.2026 10:58
Nicolai Uznik versucht sich aktuell am „Burden of Dreams“-Boulder in Finnland.
Nicolai Uznik versucht sich aktuell am „Burden of Dreams“-Boulder in Finnland.(Bild: Daniel Gajda)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Kletter-Weltverband erhöhte das Preisgeld für die kommende Weltcup-Saison. Die Profis können sich davon aber keinen Lebensunterhalt verdienen. Der Rosentaler Nicolai Uznik setzt auch auf Sponsorendeals und Videoprojekte von schwierigen Boulder-Problemen.

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Eine Sportart, zwei Zugänge. Boulder-Europameister Nicolai Uznik arbeitet aktuell in Finnland an einem der härtesten Fels-Boulderprobleme der Welt – mit Schwierigkeitsgrad 9A! „Burden of Dreams“ haben bisher erst sechs Kletterer geschafft. Für Uznik ist es nach Februar der zweite Versuch in Lappnor, eine Stunde von Helsinki entfernt.

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