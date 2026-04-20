Klettern: Preisgeld ein Tropfen am heißen Stein

Kletter-Weltverband erhöhte das Preisgeld für die kommende Weltcup-Saison. Die Profis können sich davon aber keinen Lebensunterhalt verdienen. Der Rosentaler Nicolai Uznik setzt auch auf Sponsorendeals und Videoprojekte von schwierigen Boulder-Problemen.
Eine Sportart, zwei Zugänge. Boulder-Europameister Nicolai Uznik arbeitet aktuell in Finnland an einem der härtesten Fels-Boulderprobleme der Welt – mit Schwierigkeitsgrad 9A! „Burden of Dreams“ haben bisher erst sechs Kletterer geschafft. Für Uznik ist es nach Februar der zweite Versuch in Lappnor, eine Stunde von Helsinki entfernt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.