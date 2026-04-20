Klettern: Preisgeld ein Tropfen am heißen Stein

Eine Sportart, zwei Zugänge. Boulder-Europameister Nicolai Uznik arbeitet aktuell in Finnland an einem der härtesten Fels-Boulderprobleme der Welt – mit Schwierigkeitsgrad 9A! „Burden of Dreams“ haben bisher erst sechs Kletterer geschafft. Für Uznik ist es nach Februar der zweite Versuch in Lappnor, eine Stunde von Helsinki entfernt.