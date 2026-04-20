Gespräche am seidenen Faden: Iran mit Kehrtwende

Nein, doch – nein, vielleicht

Zuvor hatten Staatsmedien am Montag berichtet, Teheran habe neue Verhandlungen abgelehnt. Grund dafür seien die anhaltende Blockade der Straße von Hormuz, die bedrohliche Rhetorik und die „überzogenen Forderungen“ Washingtons. „Man kann nicht die Ölexporte des Iran einschränken und gleichzeitig die Sicherheit für andere gewährleisten“, schrieb der Erste Vizepräsident des Iran, Mohammadreza Aref, in den sozialen Medien. Außenamtssprecher Esmail Baghaei sagte, die Regierung in Washington habe gezeigt, dass sie den diplomatischen Prozess nicht ernst nehme.