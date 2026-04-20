Tommaso Dati gewinnt Auftakt der Tour of the Alps!

„Es war ein harter Tag!“

Dirnbauer erklärte später, dass ihm auf dem zweiten Anstieg Richtung Götzens etwas die Kräfte ausgegangen seien. „Leider hab ich da ein bisserl den Anschluss verloren. Es war ein harter Tag, aber ich bin super-happy, dass es so ausgegangen ist“, sagte er im ORF.