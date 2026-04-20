Tommaso Dati gewinnt Auftakt der Tour of the Alps!

Tommaso Dati vom Team Ukyo hat am Montag die erste Etappe der Tour of the Alps über 144 Kilometer mit Start und Ziel in Innsbruck gewonnen!
Der Italiener setzte sich nach 3:21:35 Stunden im Zielsprint vor dem britischen Mountainbike-Olympia-Sieger Thomas Pidcock (Pinarello) und dem Deutschen Florian Stork (Tudor) durch. Bester Österreicher wurde Rainer Kepplinger vom Team Bahrain als zeitgleicher 44.
Dabei hatten zwei Österreicher zuvor lange Zeit in einem Spitzentrio das Rennen geprägt. Team-Vorarlberg-Fahrer Emanuel Zangerle und Josef Dirnbauer aus dem Nationalteam waren gemeinsam mit dem Deutschen Tobias Nolde ausgerissen.
Das Trio hatte sich nach etwa acht Kilometern gebildet. Nolde fiel 28 Kilometer vor dem Ziel zurück, Dirnbauer fünf Kilometer später. Zangerle hielt sich bis 5,2 Kilometer vor dem Ende noch in Front, wurde dann aber auch eingeholt. Beide Österreicher fielen auf einen Platz jenseits der Top-80 zurück.
„Es war ein harter Tag!“
Dirnbauer erklärte später, dass ihm auf dem zweiten Anstieg Richtung Götzens etwas die Kräfte ausgegangen seien. „Leider hab ich da ein bisserl den Anschluss verloren. Es war ein harter Tag, aber ich bin super-happy, dass es so ausgegangen ist“, sagte er im ORF.
Es sei Ziel gewesen, das Nationalteam in der Spitzengruppe zu haben. „Aber heute war die Aufwärmübung, ab morgen geht es richtig los.“ Die zweite Etappe führt von Telfs über 147,5 Kilometer nach Martell in Südtirol.
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